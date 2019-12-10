Тюмень, , 17:19 — REGNUM В Уральском федеральном округе к дисциплинарной ответственности привлечены два работника Росздравнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

Установлено, что при рассмотрении жалоб в орган Росздравнадзора его должностные лица не всегда рассматривали изложенные в них доводы, нарушали сроки рассмотрения обращений и не всегда на них отвечали.

Кроме того, ряд обращений по вопросам качества и безопасности врачебной деятельности безосновательно перенаправлялись тем, на кого заявители жаловались — в региональные департаменты здравоохранения или медорганизации.

В отдельных приказах о проведении проверок не указаны сроки их проведения. Были выявлены и иные нарушения.