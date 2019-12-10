Челябинск, , 17:15 — REGNUM В Челябинской области многие частные дома престарелых работают нелегально. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По её словам, часто владельцы таких пансионатов размещают их в помещениях, не предназначенных для таких целей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Не думают они ни о безопасности, ни о медицинском уходе.

«Здесь должны применяться самые суровые методы наказания», — цитирует Гехт Федерал Пресс.

Пока официально в регионе работает лишь один частный дом престарелых. На деле же их гораздо больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области планируют создать реестр частных домов престарелых. Чиновники намерены призывать частники выходить из тени.

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