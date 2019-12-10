Москва, , 17:10 — REGNUM Законопроект о возврате курительных комнат в аэропортах Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Речь о возможности аэропортов создавать на своих территориях так называемые «курилки». Такие нормы необходимы сегодня, отмечают авторы инициативы, так как после полного запрета курительных комнат в аэропортах, они стали появляться там стихийно. Так, граждане сознательно нарушают закон и вынуждены курить в запрещенных местах — например, в туалетах.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект и уточнил, что «курилки» могут размещаться только в транзитных зонах аэропортов. При этом, отмечали авторы инициативы, речь идет именно о праве аэропортов создавать «курилки», а не об обязанности.

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