, 17:10 — REGNUM Предстоящий ремейк популярной игры Final Fantasy VII будет эксклюзивом платформы PlayStation лишь на протяжении одного года. Об этом 10 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Релиз игры на PS состоится 3 марта 2020 года. таким образом, Final Fantasy VII Remake может появиться на Xbox уже 3 марта 2021 года. Стоит отметить, что компания Square Enix пока что не объявляла официально о своих планах по поводу выпуска игры на других платформах.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики дали понять: в реймейке Final Fantasy VII появятся новые боссы и персонажи. Игра не будет выходить единым релизом, первая часть выйдет в начале 2020 года, сейчас Square Enix занимается разработкой второй части.