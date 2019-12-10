Рязань, , 17:20 — REGNUM Представлять Российскую Федерацию на международном чемпионате «Абилимпикс» будут трое студентов, обучающихся в колледжах Рязанской области. Они вошли в состав сборной по итогам V Национального чемпионата «Абилимпикс», сообщили 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

Учащийся Михайловского экономического колледжа-интерната Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Короткий занял первое место в компетенции «Администрирование баз данных», его коллега по колледжу Дарья Пенина стала второй в компетенции «Администрирование отеля». Обучающаяся Рязанской школы-интерната Алена Сербина завоевала серебро в направлении «Портной». Командное третье место в «Кулинарном деле» заняли студенты Рязанского многопрофильного колледжа — Элшан Биннатов и Виктор Тютючкин, которые вместе с Максимом Коротким вошли в состав национальной сборной.

С призёрами чемпионата и их наставниками 10 декабря встретилась министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина. Она вручила гостям подарки, наставникам — ведомственные награды.

«Выступая на чемпионате, вы показали очень высокие результаты. Из девяти компетенций мы стали призёрами в четырёх. Уверена, что участие в «Абилимпиксе» для каждого из вас будет хорошим стартом во взрослую жизнь», — отметила министр.

Чемпионат проходил в Москве, в нём участвовали около 1,8 тысячи конкурсантов из 85 регионов России. Регион представляли 10 студентов и школьница.