Кострома, , 17:04 — REGNUM В сосудистых центрах Костромской области откроют специализированные кабинеты для помощи людям, которые хотят отказаться от курения, — сообщает пресс-служба администрации региона

В кабинетах будут работать наркологи и психологи. Они окажут профессиональную помощь тем, кто хочет расстаться с пагубной привычкой. Кроме того, отделения медицинской профилактики и Школы здоровья в Костромской области усилят пропаганду мер профилактики заболеваний сердца и популяризацию диспансеризации, как возможности ранней диагностики заболеваний.

В 2020 году в Костромской области планируется завершить формирование сети сосудистых центров в регионе — будет открыт четвертый первичный сосудистый центр в городе Мантурово.

На оснащение медучреждений в этом году Костромская область из федерального бюджета получила 90 млн рублей. До 2024 года на эти цели планируется привлечь еще 540 млн рублей. За 8 лет в Костромской области смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы снизилась на 22%.