Москва, , 17:36 — REGNUM Муниципальных депутатов Москвы нужно обеспечить защитой от наказания за административные правонарушения. Такое предложение 10 декабря озвучил депутат совета муниципального округа Якиманка столицы Василий Дикарёв на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Внести поправки, что муниципальные депутаты не могут быть подведены административному аресту или наказанию без санкционирования прокурора субъекта», — сказал Дикарёв.

Такие меры, по его мнению, помогут муниципальным депутатам лучше обеспечивать защиту прав и интересов граждан.

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