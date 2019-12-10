Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM В Петербурге проверят информацию о возможной давке в школе, которая возникла из-за вынужденной эвакуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Приморского района.

Надзорный орган заинтересовали данные о том, что эвакуация в школе №246 на Планерной улице закончилась столпотворением.

«Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, Петербург раз за разом накрывают волны лжеминирований, из-за чего почти каждый день приходится выводить на улицу посетителей и сотрудников районных судов, а также учеников школ, сотрудников и пациентов больниц. Утром 10 декабря по электронной почте «заминировали» более 30 школ, лицеев и гимназий, 15 станций метро и шесть судов. Нив одном случае реальность угрозы не подтвердилась.