Сулейман-Стальский район, Дагестан, , 17:11 — REGNUM Специалисты завершили газификацию села Асаликент в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Более 300 жителей населенного пункта получили газ в рамках федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства республики.

«Подача «голубого топлива» не только облегчит и улучшит условия жизни селян, но и даст новые возможности для развития этого маленького села. Я поздравляю вас с этим знаменательным событием», — сказал на торжественной церемонии пуска газа вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко.

Село Асаликент расположено в 5 км к югу от районного центра — села Касумкент, и вместе с селами Испик и Сальян составляет Испикский сельсовет. В Асаликенте имеется 59 жилых домов, в которых в настоящее время проживает 318 человек.

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