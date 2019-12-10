Москва, , 17:00 — REGNUM Выведение из ведения судов присяжных дел, связанных с преступлениями на сексуальной почве, а также дел о должностных преступлениях, — необоснованный шаг, заявил 10 декабря российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент спросил, почему эти вопросы выведены из ведения суда присяжных:

«Только для экономии денег, или есть другие соображения? Непонятно».

Напомним, на заседании 10 декабря первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник предложил вернуть эти два вопроса в ведение судов присяжных.