Лос-Анджелес, США, , 16:58 — REGNUM На сайте премии The Game Awards 2019 сегодня, 10 декабря, стартовало пользовательское голосование за лучшую игру уходящего года. По предварительным результатам лидирует Super Smash Bros. Ultimate (14% голосов).

Голосование продлится до 13 декабря 2019 года. Помимо Super Smash Bros. Ultimate, в нём пока лидируют Fire Emblem: Three Houses (12%) и Death Stranding (9%).

Напомним, церемония награждения The Game Awards 2019 пройдёт в ночь с 12 на 13 декабря в Лос-Анджелесе (США). На ней эксперты назовут лучшие игры уходящего года и наградят наиболее выдающихся представителей индустрии.

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