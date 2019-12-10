Симферополь, 10 декабря 2019, 17:01 — REGNUM В Крыму необходимо наладить взаимодействие между местными администрациями и республиканским министерством образования. Об этом 10 декабря на заседании президиума Государственного совета РК заявила министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валентина Лаврик сообщила, что в Крыму ввели в эксплуатацию только 17 из 90 объектов, ранее построенных или реконструированных объектов образования.
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