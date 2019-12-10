Оттава, , 16:53 — REGNUM Компания Piranha Games назвала минимальные и рекомендуемые системные требования предстоящей игры Mechwarrior 5: Mercenaries. Об этом 9 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Для того, чтобы вообще иметь возможность запустить игру, геймеру необходимо будет иметь компьютер, оборудованный прцессорам Intel Core i3−7100 или AMD Ryzen 3 1200, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280X, а также 8 Гб оперативной памяти.

Для комфортной игры уже понадобятся Intel Core i7−6700K или AMD Ryzen 7 1700, NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56, 16 Гб «оперативки» и SSD-диск. Игра займёт на накопителе около 55 Гб свободного места.

Напомним, последняя однопользовательская игра франшизы Mechwarrior была выпущена в 2002 году. Релиз Mechwarrior 5: Mercenaries состоится сегодня, 10 декабря 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: огромные боевые роботы сражаются в новом трейлере Mechwarriors 5