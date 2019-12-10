Челябинск, , 16:50 — REGNUM В Челябинской области может быть создан реестр частных домов престарелых. Такой возможности не исключила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Она отметила, что ранее был создан реестр детских лагерей. Есть планы создать его и по домам престарелых. Гехт также призвала родственников пожилых людей обращать внимание на условия проживания и советоваться с органами соцзащиты.

«Мы постараемся собрать всех и мотивировать на вхождение в реестр», — отметила первый вице-губернатор, цитирует её «Первый областной».

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области закрыли ещё один частный дом престарелых. Поводом стали выявленные нарушения.

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