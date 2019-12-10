Ирвайн, США, , 16:47 — REGNUM Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных) обнаружили в файлах игры Warcraft III: Reforged модели космодесантников из Starcraft и гоночных болидов из карты Grand Prix. Об этом они сообщили 9 декабря на сайте wowhead.com.

https://twitter.com/Wowhead/status/1204150730002587648

Встретить пехотинцев из Starcraft геймеры смогут только после прохождение Warcraft III: Reforged на высоком уровне сложности. Тогда игроки увидят космодесантников, сражающихся с космическими орками.

Напомним, Grand Prix — это одна из дополнительных карт расширения Frozen Throne для игры Warcraft III. В ней игроки управляют гоночными болидами одной из представленных рас (нежить, орки, демоны и др.) и пытаются победить в заезде.

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