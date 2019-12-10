Курган, , 16:47 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков запустил опрос в своём аккаунте Instagram «Стоит сделать 31 декабря нерабочим днем?». Ранее с петицией к нему обратились земляки с просьбой перенести выходной день с 28 декабря на 31-е, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Опрос будет активен в течение суток. Напомним, в 2019 году 31 декабря выпадает на вторник. В России жители многих регионов просят глав субъектов РФ сделать этот день выходным.

На сегодня известно, что просьбам граждан вняли в Ленинградской области, Карачаево-Черкесии, Псковской и Кировской областях, Ставропольском крае и Крыму.

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