Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM Председатель екатеринбургской думы Игорь Володин подписал обращение в мэрию о борьбе с распространением снюса среди несовершеннолетних горожанах. Об этом сообщает Justmedia.

В обращении депутатов предлагается организовать информирование школьников и родителей через профмероприятия, где всем рассказали бы о вреде снюсов для здоровья. Запрещать продажу и ввоз никотиносодержащих смесей в Екатеринбурге пока не предлагают.

Документ в ближайшее время будет рассмотрен в мэрии.

Кроме того, спикер планирует обсудить проблему с прокурором города Светланой Кузнецовой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Женская фракция» екатеринбургской думы подготовила обращение к федеральным властям с просьбой запретить ввоз и распространения снюсов в России. Женщины-депутаты выразили поддержку федеральному законопроекту о запрете никотиносодержащих смесей.

Читайте ранее в этом сюжете: Женщины-депутаты Екатеринбурга потребовали запретить снюсы