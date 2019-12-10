Москва, 10 декабря 2019, 16:45 — REGNUM В отношении российского гражданина Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу США, Москвой инициирован процесс экстрадиции в РФ, сообщала 10 декабря официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Представитель СКР пояснила, что Коршунов в России является фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств (более семи миллионов рублей). Ему заочно предъявлено обвинение.
Напомним, Коршунову, арестованному в Неаполе, грозит экстрадиция в США, которые и инициировали его задержание в Италии. Российская сторона предъявляет Коршунову, являющемуся директором по развитию бизнеса АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», свои обвинения.
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