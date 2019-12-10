Москва, , 16:45 — REGNUM В отношении российского гражданина Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу США, Москвой инициирован процесс экстрадиции в РФ, сообщала 10 декабря официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Петренко «В связи с тем, что в настоящее время Коршунов находится в Итальянской Республике, в отношении него инициирован процесс экстрадиции на территорию РФ для привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние».

Представитель СКР пояснила, что Коршунов в России является фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств (более семи миллионов рублей). Ему заочно предъявлено обвинение.

Напомним, Коршунову, арестованному в Неаполе, грозит экстрадиция в США, которые и инициировали его задержание в Италии. Российская сторона предъявляет Коршунову, являющемуся директором по развитию бизнеса АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», свои обвинения.

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