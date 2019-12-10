Белгород, , 16:45 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны смогут ездить бесплатно на такси по Белгороду, сообщили 10 декабря в пресс-службе городской администрации. Совместный социальный проект реализуют Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области и компания «Яндекс.Такси».

Воспользоваться услугой можно пять раз в месяц, заказав машину с 7:30 до 20:00 по специальному телефону. С 2020 года бесплатный проезд будет доступен и для лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны: это бывшие узники концлагерей, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, труженики тыла и лица, проходившие военную службу в тылу.

По данным управления социальной защиты населения администрации города, в Белгороде пользователями услуги могут быть более трёх тысяч человек.