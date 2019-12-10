Варшава, , 16:38 — REGNUM Компания GOG, являющаяся дочерней по отношению к издателю CD Projekt, неожиданно для геймеров выпустила новый игровой клиент Galaxy 2.0. Об этом 10 декабря она сообщила на официальном сайте проекта.

Пока что клиент вышел в формате открытой бета-версии, любой желающий может посмотреть на его работу, скачав с веб-сайт GOG Galaxy. CD Projekt заявила, что проект даст пользователям возможность объединить разрозненные библиотеки игр и списки друзей в одном месте.

Стоит отметить, что геймеры теперь смогут устанавливать и запускать через Galaxy 2.0 те игры, которые куплены в Steam и Epic Games Store (при этом клиенты этих магазинов также должны быть установлены).

Напомним, GOG — это магазин цифровых копий видеоигр без DRM-защиты (защиты от копирования). Он был запущен компанией CD Projekt в 2008 году.

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