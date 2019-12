Москва, , 16:36 — REGNUM Российская косплеерша с ником Smirka заняла второе место на конкурсе косплея масштабного фестиваля The Nexus Arabia 2019, который проходил в Саудовской Аравии. За свой костюм героини из League of Legends девушка получила денежный приз в размере $45 тыс., сообщается 10 декабря на Twitter-странице League of Legends RU.

https://twitter.com/Lol_CIS/status/1204315596445356032

Девушка выступала в костюме «богини солнца Кармы». Помимо неё, награды на конкурсе также получили российские косплееры nastya_gde_ward (четвёртое место), Makusha («Лучший пошив»), Ulianna («Лучший крафт»), Ragnaradi («Лучшее выступление») и Evenink («Выбор зрителей»).

Напомним, The Nexus Arabia — это ежегодный киберспортивный чемпионат, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Помимо соревнований, на мероприятии проходят различные масштабные конкурсы.

