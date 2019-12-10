Варшава, , 16:30 — REGNUM Согласно результатам социологического опроса, проведённого агентством IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, большинство поляков говорит решительное «нет» однополым бракам и возможности усыновления детей однополыми парами. В вопросах отношения к абортам, мигрантам и преподаванию религии в школе такой однозначности нет.

64,6% опрошенных выступили резко против легализации в Польше однополых браков, положительно по этому вопросу высказались 27,2%. Ещё большее неприятие в обществе вызывает возможность усыновления детей гомосексуальными парами. Против этого высказались 73,1% опрошенных, за — только 16,7%. Остальные затруднились с ответом.

Немного больше либерализма респонденты выразили в вопросе об абортах. 50% считают, что законодательные положения об абортах следует оставить такими, какие они есть сейчас. 28,7% хотели бы расширения списка показаний для аборта, и 15% считают, что законодательство об абортах надо ужесточить.

По вопросу о возможности оплаты процедуры искусственного оплодотворения из государственных средств положительно высказались 66,1% опрошенных, отрицательно — 22,1%.

В вопросе о преподавании религии в школах «за» высказались 51,4% респондентов, против — 40%.

На вопрос «должна ли Польша принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока?» положительно ответили 42,4% опрошенных, 56,9% — против. При этом положительно на приём мигрантов ориентированы люди, которые считают себя левыми (63%), левыми либералами (67%) и неверующими (45%). Также считают верующие, не посещающие церковь (45%). Среди воцерковлённых таких только 13%. Среди верующих, посещающих церковь, сторонников приёма мигрантов только 35%.

Интересно, что в группе самых молодых респондентов (18−24 года) преимущество имеют сторонники однополых браков (46% против 34%), также и в вопросе о возможности усыновления детей такими парами (45% против 38%).