Калуга, , 17:33 — REGNUM Губернатор и правительство Калужской области выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам экс-мэра Москвы, Почетного гражданина Калужской области Юрия Лужкова в связи с его кончиной, сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM.

«Ушел из жизни государственный и политический деятель, внесший большой вклад в развитие Калужской области. Юрий Михайлович навсегда останется в сердцах и умах людей как настоящий гражданин, патриот России, талантливый руководитель, человек поразительной работоспособности, высокой ответственности и преданности своему делу. Принципиальность Юрия Михайловича, энтузиазм и неравнодушие к проблемам современности вызывали огромный интерес и уважение. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для интересных, значимых проектов. Его кончина — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, многочисленных единомышленников, для всех нас», — з говорится в сообщении.

С именем Лужкова был тесно связан один из успешных калужских проектов «МосМедыньАгроПром».

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