Вашингтон, 10 декабря 2019, 16:24 — REGNUM Игровой портал IGN назвал «худшие игры 2019 года». На первом месте списка оказался ролевой проект Eternity: The Last Unicorn, сообщалось 10 декабря на сайте издания.
В число худших также вошли Left Alive и Blades of Time. Закрывает список (на 15 месте) игра Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, сайт-агрегатор Metacritic назвал «лучшие игры последнего десятилетия». На первом месте оказалась Super Mario Galaxy 2 с рейтингом 97 баллов из 100.
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