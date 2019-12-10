Челябинск, , 16:19 — REGNUM В Челябинской области глава региона Алексей Текслер вручил лучшим представителям молодёжи губернаторские стипендии. Сделал он это 10 декабря в рамках молодёжной ассамблеи, сообщает его пресс-служба.

Всего его стипендии получили 53 молодых южноуральца. Также было вручено десять премий имени политического и государственного деятеля СССР и России Виктора Поляничко. Эта премия присуждается с 1996 года гражданам в возрасте от 14 до 30 лет за вклад в развитие молодёжной политики.

«Я люблю общаться с молодыми людьми, они у нас замечательные, креативные. Мне кажется, наша молодежь одна из лучших в стране по всем параметрам. Наши школьники одни из лучших в России по результатам ЕГЭ, молодые люди региона всегда лидеры на разных олимпиадах, соревнованиях не только интеллектуальных, но и спортивных. Мне нравятся наши ребята, я с удовольствием с ними общаюсь», — отметил Алексей Текслер.

Он также добавил, что молодежная ассамблея — это возможность посмотреть молодым людям в глаза, подвести итоги, а также вручить победителям заслуженные награды и заглянуть в будущее. Энергия молодёжи нужна Челябинской области, подчеркнул губернатор.

Отметим, молодёжная ассамблея проводится на Южном Урале в конце каждого года. В 2019-м в ней приняли участие 300 молодых южноуральцев. Это и журналисты, и блогеры, и добровольцы, и представители студотрядов, и участники движения КВН.