Елец, Липецкая область, , 16:18 — REGNUM В Липецкой области 9 декабря прошли мероприятия, приуроченные ко Дню героев Отечества и 78-й годовщине Елецкой наступательной операции. Как сообщила пресс-служба областной администрации, одним из них стала историческая реконструкция боев 1941 года за город Елец на набережной реки Быстрая Сосна.

В мероприятии приняли участие более 100 представителей военно-исторических клубов из разных регионов страны. В реконструкции участвовала военная техника времен Великой Отечественной войны: артиллерия, автомобили, мотоциклы и бронетехника. Елецкая операция, ставшая важнейшей частью контрнаступления Красной Армии на Юго-Западном фронте, проходила с 6 по 16 декабря 1941 года. Операцию подготовили в сжатые сроки и провели в суровых зимних условиях. Героическими усилиями рядовых и офицеров были освобождены города Елец и Ефремов.

На набережной весь день работали интерактивные площадки: полевой медпункт, выставка военной техники, пункт связи. Зрители могли приобрести сувениры и попробовать солдатскую кашу. Тысячи зрителей посмотрели сражения.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Героизм предков является примером для юного поколения. Наш долг — передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», — заявил Артамонов.