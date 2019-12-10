Ирвайн, США, , 16:17 — REGNUM Игроки WoW Classic боятся, что новая функция «переноса персонажа» уничтожит систему PvP («игрок против игрока») в проекте. Об этом 10 декабря сообщает сайт cybersport.ru.

Геймеры предполагают, что теперь многие пользователи будут переносить своих героев на тот сервер, где преобладают представители их фракции (Орда или Альянс). Таким образом, одна из сторон всегда будет иметь серьёзное преимущество.

Напомним, WoW Classic — это оригинальная версия игры World of Warcraft, перезапущенная Blizzard в 2019 году. Проекты высоко оценили как игроки, так и критики.

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