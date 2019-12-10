Брянск, , 16:10 — REGNUM Главную городскую ель установили 10 декабря в сквере имени Карла Маркса в Брянске, сообщает пресс-служба мэрии. По традиции она заняла свое место в центре фонтана, законсервированного на зиму. Для установки новогоднего дерева изготовили специальное устройство.

Ель привезли из посёлка Супонево, где она более 30 лет росла во дворе частного дома. За дерево выплатили компенсацию — Советская районная администрация перечислила владельцам семь тысяч рублей. Высота главной новогодней ёлки около 14 метров. В ближайшие дни её украсят игрушками и гирляндой.

Всего в Брянске в 2019 году к Новому году установят 34 привозные ели и украсят 88 хвойных деревьев, растущих на улицах, в парках и скверах. Праздничные открытия новогодних ёлок пройдут с 20 по 25 декабря.