Париж, , 16:01 — REGNUM По данным министерства образования Франции, в мобилизации против пенсионной реформы 10 декабря приняли участие 12,41% сотрудников начальной школы и 19,41% сотрудников старшей школы, передает BFM TV.

Данные профсоюзов отличаются от официальных. Согласно им, в забастовке приняли участие 30% сотрудников начальной школы и 62% сотрудников старшей школы.

В прошлый четверг, 5 декабря, в протестах приняли участие 50% сотрудников начальных школ и 40% — в старших школах.

«Это нормально, что цифры ниже, потому что проблема в долгосрочной перспективе», — заявил Франсет Попино, генеральный секретарь профсоюза учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мэрии Парижа, 66 школ закрыты 10 декабря из-за мобилизации учителей во французской столице.

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