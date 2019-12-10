Москва, , 16:05 — REGNUM Предложение о проведении в 2020 году амнистии, приуроченной ко Дню Победы, является правильным. Об этом заявил журналистам председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев перед перед заседанием Совета, которое 10 декабря проведет президент России Владимир Путин.

По его словам, к заседанию подготовлен доклад, однако неизвестно, будет ли поднята тема амнистии. 75-я годовщина Победы является большой и серьёзной датой, провести амнистию было бы правильно, однако пока идут обсуждения о том, кого именно стоило бы освободить.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря на заседании СПЧ с участием Путина запланировано обсуждение широкого круга вопросов. Это, в частности, совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом и защита прав несовершеннолетних.

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