Челябинск, , 15:59 — REGNUM В Челябинской области срочно закрывают очередной частный пансионат для престарелых граждан. После проверок он был признан непригодным для того, чтобы в нём проживали пожилые люди, пишут местные СМИ.

Речь идёт об учреждении в Саргазах. Всего там проживали 23 человека. Шестерых расселили по другим домам, а остальных забрали их родственники, заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт, сообщает «Урал-пресс-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, осенью в Челябинске расселили пансионат под названием «Золотая осень». В частном учреждении нашли множество нарушений.