Боровск, Калужская область, , 17:25 — REGNUM К марту 2020 года город Боровск Калужской области получит статус исторического поселения федерального значения. Об этом сообщает сайт газеты «Калужские Губернские ведомости» со ссылкой на представителя министерства культуры РФ Николая Никифорова.

Боровск Додонов Вячеслав Николаевич

«Было соответствующее поручение президента о включении данного населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения. В настоящее время проект находится в завершающей стадии. Проектом будут установлены предмет охраны, границы территории и требования к градостроительным регламентам в границах территории. Данный проект обсуждался как с местной администрацией и региональным органом охраны объектов культурного наследия, так и с общественными организациями и местными жителями. Включение города Боровска в перечень исторических поселений федерального значения позволит как сохранить объект культурного наследия, ценную градообразующую застройку, так и развиваться с учётом понимания того, какие зоны остаются для возможного ведения той или иной хозяйственной деятельности», — сказал Николай Никифоров.

Напомним, в XIV—XV веках Боровск был одним из центров Серпуховско-Боровского княжества. В 2000 году калужский Боровск вошёл в список исторических городов России. Также Боровск имеет почётное наименование «Город воинской доблести».

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