Цхинвал, , 16:04 — REGNUM Профилактические рейды для предупреждения продавцов о недопустимости продажи пиротехники проводят сотрудники МВД Республики Южная Осетия (РЮО). Об этом 10 декабря сообщает агентство «Рес».

»Мы ознакомили индивидуальных предпринимателей с пунктом 4 статьи 7 закона РЮО, который гласит, что индивидуальным предпринимателям и предприятиям негосударственной формы собственности запрещается изготовление и реализация пиротехнических изделий», — приводят журналисты комментарий начальника отделения УУМ УВД Цхинвала Левана Хабалова.

Хабалов рассказал, что в Южной Осетии действует запрет на любые виды пиротехники. А в случае нанесения вреда людям петардой уголовное наказание грозит продавцу, который ее продал.

О запрете работников торговли предупреждают под роспись.