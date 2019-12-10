Москва, , 15:55 — REGNUM В 2020 году в Москве запланирована высадка более 750 тысяч деревьев и кустарников. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

В 2019 году в Москве было высажено около 79 тысяч деревьев и 1,6 миллиона кустарников. Озеленение проводят в парках, скверах и зонах отдыха, на особо охраняемых территориях, во дворах жилых домов, а также вдоль улиц и магистралей.

До конца года в городе появится еще более семи тысяч деревьев.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в 2019 году в Москве стартовал проект «Наше дерево», в рамках которого родители могут посадить «именное» дерево в честь новорожденного.