Саранск, , 15:54 — REGNUM В рамках форума «Добро в Мордовии», который состоялся в Государственной филармонии республики, подвели итоги работы волонтёров за год. В мероприятии принял участие глава региона Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Приветствуя участников форума, Волков отметил, что в Мордовии в настоящее время работают более 23 тыс. волонтёров, главные личностные качества которых — коммуникативность, ответственность, активная жизненная позиция. Причём это добровольцы всех возрастов — от школьников до серебряного поколения, а также всех направлений волонтёрской деятельности. Глава республики подчеркнул, что очень многое сделано волонтёрами в дни проведения крупных мероприятий, среди которых и чемпионат мира по футболу. Важен труд добровольцев патриотического, поисково-спасательного направлений, волонтёров-медиков, экологов, а также серебряных волонтёров.

«Хочется пожелать, чтобы ваши ряды пополнялись новыми добровольцами, поскольку волонтёры — это наша опора, наш кадровый резерв», — считает Волков.

Лучшие участники волонтёрского движения республики были награждены грамотами и благодарностями.

Глава республики присоединился к добровольческой акции «Ёлка Желаний», которая проводится в рамках проекта платформы «Россия — страна возможностей» «Мечтай со мной», где он выбрал из вывешенных на ёлке желаний шар-открытку, оформленную в виде ёлочной игрушки. Благодаря Всероссийскому благотворительному проекту мечта одного из саранских школьников из многодетной семьи попасть на главную Новогоднюю ёлку республики будет исполнена.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Национальный день волонтёра на форуме в Сочи президент России Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Лучшей, по мнению экспертной комиссии, стала Инесса Клюкина из Татарии, автор проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция». Она получила награду «Волонтёр года» из рук президента России.

Также Путин объявил об увеличении грантового фонда конкурса «Доброволец России» в 2 раза — до 90 млн рублей.