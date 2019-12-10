Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM Вице-мэр по благоустройству Екатеринбурга Алексей Бубнов отказался уточнять, когда будет закончен ремонт тротуаров в центре города. Об этом сообщает «Новый день».

Сроки гранита не раз и не два переносились, и ранее Бубнов заявлял, что к 7−8 декабря 2019 года укладку гранита должны закончить. Однако вдоль тротуаров есть участки, где плитка до сих пор не уложена.

На вопрос журналиста Бубнов лишь ответил, что на местах «идут плановые работы», но новых сроков чиновник так и не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, гранитный ремонт должны были закончить в середине ноября 2019 года. В мэрии уже заявляли, что будут штрафовать подрядчиков.

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