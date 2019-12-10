Старый Оскол, Белгородская область, , 16:09 — REGNUM За пользование мобильным телефоном во время движения к административной ответственности привлекли водителя маршрутного автобуса в городе Старый Оскол Белгородской области. Нарушителя выявили по видеозаписи, сделанной одним из пассажиров, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Местная жительница запечатлела на видео, как во время движения по маршруту водитель пользовался мобильным телефоном. Эту запись женщина направила администратору группы «ДПС 31 Старый Оскол» в социальной сети. Инспекторы ГИБДД установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности по статье «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства».

Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.