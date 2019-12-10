Москва, , 15:44 — REGNUM Лучшими для оздоровительного отдыха на Новый год и новогодние каникулы стали санатории и дома отдыха Московской области. Проживание в день на одного человека составит 3020 руб., свидетельствует рейтинг сайта Санатории-России.рф, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятёрке лидеров оказались Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, Ставропольский край (3215 руб.), Сочи и Анапа, Краснодарский край (3480 руб.), Ялта и Евпатория, Крым (3090 руб.) и Татария (2460 руб.).

Также в топ-10 лучших курортов и санаториев для оздоровительного отдыха в Новый год вошли: Тюменская область (3180 руб.), Чувашия (2820 руб.), Марий Эл (1790 руб.), Воронежская область (2915 руб.) и Самарская область (2750 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим горнолыжным курортом России для открытия горнолыжного сезона 2019−2020 гг. является курорт «Шерегеш» в Таштагольском районе Кемеровской области. Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими городами России для путешествий и отдыха в 2020 году названы города Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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