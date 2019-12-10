Стокгольм, , 15:35 — REGNUM На 62-м году жизни скончалась шведская певица, вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщает 10 декабря шведское издание Expressen со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг.

Шведская знаменитость ушла из жизни утром 9 декабря. Слова соболезнования принес коллега по Roxette Пер Гессле. Семья Фредрикссон просит общественность проявить уважение, так как планирует провести похороны для узкого круга близких людей.

Мари Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в Швеции. Она стала известна широкой публике как вокалистка поп-группы Roxette. Была замужем за Микаэлем Боиошом, с которым воспитывала двоих детей: дочь Юсефин и сына Оскара.

В 2002 году певица перенесла операцию по удалению опухоли на головном мозге. После курса лечения Фредрикссон вернулась на сцену, но в 2015 году призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем.