Москва, , 15:35 — REGNUM Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчакпринес соболезнования родным и близким Юрия Лужкова, который скончался на 84 году жизни.

«Скончался Юрий Михайлович Лужков — человек, стоявший у истоков нашей Партии, на протяжении многих лет занимавший пост мэра столицы. Приняв управление городом в непростой период в начале 90-х, он внес большой вклад в развитие Москвы, создание ее современного облика», — сказал Турчак.

Он напомнил, что Лужкова всегда отличала забота о людях. «По его инициативе в городе было запущено множество социальных программ, направленных на поддержку жителей. И москвичи помнят об этом. Недаром те надбавки, которые получают столичные пенсионеры, до сих пор называют «лужковскими», — отметил секретарь Генсовета Партии.

«Мои соболезнования родным и близким Юрия Михайловича. Светлая память», — заключил Турчак.