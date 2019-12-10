Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В столице Среднего Урала так и не приступили к организации нового приюта для безнадзорных животных. Об этом сообщает «Новый день».

Депутат гордумы Виктор Сомиков спросил вице-мэра Алексея Бубнова, когда же появится новое учреждение, ведь с 2020 года отловленных бродячих собак необходимо стерилизовать и чипировать, после чего те будут вновь выпускаться на улицы города.

По словам Бубнова, пока в мэрии не озаботились даже проектированием приюта. Впрочем, это зависит не от городских, а от областных чиновников, уточнил вице-мэр — город ждёт от области принятия подзаконных актов по отлову и содержанию бродячих животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отловом и содержанием безнадзорных животных продолжило заниматься МУП «Спецавтобаза». Тем не менее, ранее Бубнов заявлял, что предприятие могут «отодвинуть» от данной деятельности, перепоручив её другому учреждению.

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