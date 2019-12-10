Махачкала, , 15:28 — REGNUM Аварийное отключение энергоснабжения произошло в трех районах Дагестана. Без света остались жители около 190 населенных населенных пунктов — всего более 150 тыс. человек, а также 270 социально значимых объектов, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе МЧС России по республике.

В зоне отключения оказались 80 населенных пунктов Акушинского района, 67 — Левашинского района и 35 — Саргокалинского района. Под отключение также попадают частично Дахадаевский и Кайтагский районы Дагестана.

Массовое отключение энергосбережения произошло из-за обрыва кабеля недалеко от подстанции в Гергебильском районе республики. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

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