Москва, , 15:24 — REGNUM Отключение мессенджера WhatsApp у владельцев смартфонов устаревших версий Android и iOS не принесёт большого урона мессенджера, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя сокращение количества пользователей WhatsApp в 2020 году.

«Пользователи с операционной системой не новее iOS 8 или Android 2.3.7 не смогут пользоваться мессенджером. В конце 2019 года к ним присоединятся и пользователи Windows 10 Mobile, поддержку которой прекращает Microsoft.

Охват аудитории WhatsApp превышает 1,5 млрд пользователей, поэтому большого урона количественные показатели мессенджера не понесут.

А производителей смартфонов строгая политика WhatsApp только обрадует, поскольку для обычных пользователей послужит стимулом приобрести новое устройство. Мобильные телефоны раньше служили 3−4 года.

Их жизнь короче, чем у ноутбука или десктопа, и в несколько раз короче, чем у холодильников и стиральных машин. Однако производители телефонов хотели бы, чтобы мы меняли их хотя бы раз в два года.

Такую же цель ставили, кстати, и производители коммерческих операционных систем — убедить нас приобретать если не компьютер, то хотя бы обновление операционки раз в два года, хотя пользователям это оказалось не под силу.

Многие из граждан, напротив, хотели бы, чтобы бабушкин смартфон служил так же долго, как её холодильник. Однако компаниям приходится выбирать между удобством пользователей и собственным выживанием, а чтобы выживать, им нужно, чтобы граждане покупали часто.

Так что можно ожидать, что все популярные приложения, без которых уже сложно жить, будут требовать от людей обновить «железо», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, миллионы пользователей не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp после 31 декабря 2019 года.

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