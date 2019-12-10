Томск, , 15:24 — REGNUM В Томске продолжается подготовка к Новому году. как сообщили ИА REGNUM в мэрии, с 13 декабря в городе начнёт работу новогодняя иллюминация.

Также в этом году в столице Томской области откроют девять ледовых городков. Все они начнут работу уже до 15 декабря.

20 декабря в Томске зажгутся огни на главной городской ёлке. А знаменитый томский фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» в этом году соберет 20 команд мастеров из восьми стран мира. Фестиваль откроется 15 декабря.

Праздничная иллюминация будет работать в постоянном режиме с 13 декабря до 20 января. В этом году улицы Томска украсили десять светодиодных фонтанов, 90 световых перетяг и 500 декоративных консолей.

За счёт инвестора куплена новая искусственная 17-метровая ель, которую установят напротив магазина «1000 мелочей». На Новособорной появится новая фотозона — пятиметровый светящийся шар.

1 января в час ночи состоится запуск новогоднего фейерверка на стадионе «Труд».

Цикл развлекательных программ и мероприятий для томичей и гостей города готовят и на новогодние каникулы. В этом году в Томске открыты 30 ледовых катков и четыре освещенных лыжных трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодних ёлках на Камчатке найдены опасные паразиты.