Париж, , 15:18 — REGNUM По данным мэрии Парижа, 66 школ закрыты во вторник, 10 декабря, из-за мобилизации учителей в Париже, передает BFM TV.

Издание отмечает, что в Париже 66 школ из 652 закрыты в день мобилизации учителей против пенсионной реформы. В национальный день мобилизации, 5 декабря, 398 школ были закрыты.

Мэрия Парижа также указывает на то, что 82% яслей были открыты.

Как сообщает ИА REGNUM, забастовка общественного транспорта в Париже и пригороде продлится до 11 декабря.

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