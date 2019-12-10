Самара, , 15:22 — REGNUM Работа грузовой паромной переправы г. Самара — с. Рождествено продлена до 15 декабря. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, это связано с тем, что по области установилась теплая погода с положительным значениями температуры воздуха.

Отмечается, что с 16 декабря текущего года грузовое транспортное сообщение с селом Рождествено будет осуществляться по временной дороге от села Шелехметь до урочища Белые домики, которую будут содержать в проезжем состоянии в течение всей зимы.