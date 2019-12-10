Москва, , 15:17 — REGNUM В Москве следует создать муниципальную полицию. Об этом 10 декабря заявила депутат муниципального совета Гагаринского района столицы Елена Русакова на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению депутата, данную инициативу следует рассмотреть и подробно проработать.

«Можно было бы начать такую реформу с выбора участковых и определения полномочий, которыми они могут заниматься», — сказала Русакова.

Также муниципальный депутат отметила, что в Москве следует ликвидировать управы и вместо них создать районные администрации.

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