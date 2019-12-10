Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Советский и грузинский режиссер Заза Урушадзе будет похоронен 12 декабря на Сабурталинском кладбище в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Режиссер скончался 7 декабря в возрасте 53 года в тбилисском плавательном бассейне. Ему стало плохо, и врачи не могли помочь.

Заза Урушадзе начал снимать фильмы в эпоху СССР. Известным он стал после выхода фильма «Мандарины». Данная кинокартина получила призы на ряде международных конкурсов, а также выдвигалась на кинопремию «Оскар» и «Золотой глобус».

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