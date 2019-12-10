Самара, , 15:46 — REGNUM Более двух тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность жителей Самарской области в период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Дмитриев на совместном заседании антитеррористической комиссии, оперативного штаба и комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области, 10 декабря передает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, в Самарской области в период новогодних праздников планируется провести свыше 260 массовых мероприятий, в которых примут участие по предварительным подсчетам более 50 тысяч человек.

Еще столько же жителей и гостей Самарской области примут участие в рождественских богослужениях, которые состоятся в 298 храмах региона, сказал он.

По его словам, в целях обеспечения безопасности граждан во всех местах проведения массовых мероприятий установят барьеры безопасности и контрольно-пропускные пункты.

Дмитриев добавил, что стражи порядка полностью готовы к выполнению поставленных задач.