Рига, , 14:50 — REGNUM Центр профилактики и контроля за эпидемиологическими заболеваниями Латвии объявил о начале эпидемии гриппа в стране. Об этом сообщает портал NRA.

По данным журналистов, в Риге зарегистрировано 159 случаев заболевания гриппом на 100 000 человек, в Елгаве — 265 случаев. В среднем по стране этот показатель преодолел отметку 108 заболеваний гриппом на 100 000 жителей.

Отмечается, что в группе высокого риска малыши в возрасте от 0 до 4 лет, и дети с 5 до 14. С 1 октября бесплатная вакцинации от гриппа предусмотрена для беременных, детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, а также для детей в возрасте от 2 до 18 лет, если они страдают каким-либо хроническим заболеванием. Люди старше 65 лет могут рассчитывать на 50% скидку.